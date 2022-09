Luz aumenta 3% já em outubro no setor regulado

Subida de preços é reflexo da guerra na Ucrânia, diz ERSE.

As tarifas do mercado regulado de eletricidade vão subir 3% já no próximo dia 1 de outubro, anunciou ontem ao princípio da noite a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), no âmbito da revisão trimestral dos preços.Na prática, um casal vai passar a pagar, em média, uma fatura mensal de 38,22 euros, mais 1,05 euros do que pagava, representando um agravamento de 2,86 euros no consumo típico de um casal com dois filhos, que passará a ter uma despesa de 94,97 euros por mês. O agravamento vai abranger as cerca de 927 mil famílias que permanecem no mercado regulado mas a ERSE aconselha os consumidores a estarem atentos às condições dos comercializadores do mercado liberalizado, que muitas vezes acompanham estas atualizações.A ERSE justifica mais este aumento com os preços que têm sido atingidos nos mercados de energia "particularmente afetados pelo conflito que decorre entre a Ucrânia e a Rússia", tal como já tinha acontecido em abril, quando tinha subido as tarifas também em 3%. Em julho, no entanto, acabaria por reduzir os preços em 2,6%.