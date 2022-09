Indústria portuguesa de calçado ganha terreno a concorrentes em 2021

Portugal exportou um total de 69 milhões de pares de calçado em 2021.

A produção e as exportações mundiais de calçado cresceram 8,6% e 7,4%, respetivamente, em 2021, com Portugal a destacar-se pelo desempenho duplamente mais rápido do que os concorrentes, segundo a associação setorial.

De acordo com a Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), Portugal cresceu em 2021 "ao dobro do ritmo da média mundial", tendo exportado um total de 69 milhões de pares de calçado, no valor de 1.981 milhões de dólares (cerca de 1.989 milhões de euros), o que representa um aumento de 16% face ao anterior.

"Num contexto particularmente adverso, na medida em que exporta mais de 95% da sua produção, Portugal consolidou sua posição relativa na cena competitiva internacional", destaca, notando que, "em alguns segmentos específicos, Portugal assume já uma posição de grande relevância".