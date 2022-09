PSD critica Governo por haver "dezenas de milhares de alunos sem professores"

Luís Montenegro visitou, esta sexta-feira, uma escola em Cinfães, no norte do distrito de Viseu,

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou esta sexta-feira o Governo de ser responsável por haver, no início do ano letivo, "dezenas de milhares de alunos com falta de professores".

"De uma forma global, a verdade é que haverá umas dezenas de milhares de alunos que vão iniciar o ano escolar sem professores, pelo menos a uma disciplina, que foi uma das marcas dominantes do último ano letivo", afirmou o líder social-democrata, em declarações aos jornalistas.

Para Luís Montenegro, que visitou, esta sexta-feira, uma escola em Cinfães, no norte do distrito de Viseu, "é lamentável e muito reprovável que o Governo não tenha aproveitado aquilo que aconteceu no ano passado, para prevenir que a situação se pudesse repetir [este ano letivo]".