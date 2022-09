Incêndio de grandes dimensões consome arranha-céus na China

Edifício tinha 200 metros de altura.

Um incêndio de grandes dimensões consome, na manhã desta sexta-feira, um arranha-céus localizado na cidade de Changsa, na China. As autoridades investigam as causas do incêndio.

O fogo destruiu vários andares que compunham o edifício de telecomunicações chinesas com cerca de 200 metros de altura.

Segundo investigações preliminares do corpo de bombeiro de Hunan, o incêndio teve início na parte externa do edifício. Para combater as chamas, foram mobilizados para o local 280 bombeiros e 36 veículos.

Acredita-se que todos os trabalhadores que se encontravam no arranha-céus conseguiram escapar do local.

Changsa é a capital da província de Hunan, localizada na região centro-sul da República Popular da China, e conta com uma densidade populacional de cerca de 10 milhões de habitantes.