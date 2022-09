Oposição critica Governo nas pensões, Medina responde que apoio é preciso já

Ministro das Finanças defendeu que o mais importante é que o apoio chegue já em outubro.

A oposição voltou, esta sexta-feira, a criticar a solução do Governo para os pensionistas, falando em cortes e racionamentos, mas o ministro das Finanças defendeu que o mais importante é que o apoio chegue já em outubro.

No debate parlamentar sobre a proposta do Governo que contempla três das medidas de mitigação do impacto da subida dos preços, a que gerou mais críticas foi a que estabelece para 2023 uma atualização das pensões diferente da que resulta da lei em vigor (aumentos entre 3,5 e 4,4%, abaixo do valor da inflação prevista) e que antecipa para outubro o pagamento de um suplemento extraordinário equivalente a meia pensão.

"Seja sério por uma vez sobre o corte das pensões: há um bolo que deveriam dar, estão a pagar metade do bolo este ano e metade no próximo, isto é racionar as pensões, não é aumentar", criticou o deputado Nuno Carvalho, pela bancada do PSD.