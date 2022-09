Homem morre a vindimar em Penafiel

Vítima estaria em cima de uma escada e caiu para uma zona de asfalto.

Um homem de 72 anos morreu quando andava a vindimar, na manhã desta sexta-feira, na freguesia de Luzim, em Penafiel. A vítima estaria em cima de uma escada e caiu para uma zona de asfalto.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Penafiel, assim como uma Viatura de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa. Apesar dos esforços, o óbito foi declarado ainda no local.

Para já ainda não foi possível perceber se o homem foi vítima de uma doença súbita ou se morreu da queda ao solo.

O corpo da vítima foi removido para autópsia no Gabinete Médico-Legal de Penafiel.