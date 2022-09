PSP deteve quase cinco mil pessoas durante o verão

Um aumento de cerca de 38% em relação ao mesmo período de 2019.

Quase 5.000 pessoas foram detidas pela PSP durante o verão, correspondendo a um aumento de cerca de 38% em relação ao mesmo período de 2019, antes da pandemia de covid-19, indicou esta sexta-feira aquela polícia.

Num comunicado de balanço da operação "Verão Seguro 2022", realizada entre 16 de junho e 05 de setembro, a Polícia de Segurança Pública avança que a maioria das 4.926 detenções foram por condução sob o efeito do álcool (1.288), condução sem habilitação legal (1098), tráfico de droga (617), posse de arma proibida (110), furto (194) e roubo 83).

A PSP precisa que as detenções por crimes rodoviários "aumentaram consideravelmente", tendo sido registadas mais 1.102 detenções do que em 2019, designadamente mais 510 por condução sob o efeito do álcool e mais 592 por condução sem habilitação legal.