Temperaturas sobem no fim de semana com regiões a passar os 30ºC

Prepare-se para dizer adeus ao verão em grande porque os próximos dias vão ser de calor.

Os termómetros vão subir neste fim de semana. Ainda assim, são esperados períodos de nebulosidade e alguns aguaceiros em algumas regiões.



Para este sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê alguma nebulosidade no litoral oeste e interior sul, sendo que no período da tarde são esperados alguns aguaceiros e uma subida ligeira da temperatura máxima no interior. O IPMA prevê também uma ligeira descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima no interior, particularmente no centro.

As temperaturas máximas podem chegar aos 32º C em Évora, 31º C em Beja, 30º C em Santarém e Leiria 30, 29º C em Lisboa, 28 ºC em Faro e 27ºC no Porto.



No domigo o cenário será idêntico. São esperados períodos de céu muito nublado; possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões Centro e Sul durante a tarde e uma subida ligeira da temperatura.