Identificados suspeitos do apedrejamento ao carro da família de Sérgio Conceição

Informou o Comando Metropolitano do Porto da PSP.

A PSP já identificou os suspeitos do apedrejamento ao carro onde seguia mulher e os dois filhos de Sérgio Conceição. "Após diligências policiais, foi possível identificar os suspeitos do apedrejamento, tendo esse facto sido participado às entidades judiciárias competentes", indica a PSP, numa nota de imprensa.

A viatura do treinador do FC Porto foi apedrejada após o clube ter sido derrotado por (4-0) frente ao Club Brugge, a contar para a liga dos Campeões.

O vidro do lado do condutor da viatura ficou estilhaçado, havendo ainda danos na carroçaria do veículo. No carro estava Liliana Conceição e os filhos Rodrigo, de 22 anos e José, de 7, que terão sido insultados pelo grupo agora identificado.