Duas mulheres detidas por tráfico de droga e ligação a rede entre Lisboa e São Miguel

Duas mulheres foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ) por "fortes indícios" de tráfico de droga e "ligações a uma rede de que operava entre Lisboa e a ilha de São Miguel", nos Açores, revelou esta sexta-feira aquela força policial.

Em comunicado, a PJ esclarece que a investigação começou em março, "com a detenção de um homem de 37 anos de idade encontrado com 10 quilos de haxixe, quatro de heroína e 850 gramas de codeína, logo após ter chegado a Ponta Delgada, num voo proveniente de Lisboa".

"Os indícios recolhidos durante o inquérito permitiram correlacionar uma das detidas com a rede a que pertencia o indivíduo, o que permitiu a obtenção de mandados de busca domiciliária, no âmbito da qual foram detidas, em flagrante delito, duas irmãs, pela posse de canábis sob a forma óleo, resina, folhas e sumidades frutificadas, bem como de comprimidos de MDMA", descreve a polícia.

A detenção, "por fortes indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes" aconteceu em Lisboa, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, refere a PJ.

As arguidas, com 30 e 35 anos de idade, foram presentes a um primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicadas, "entre outras, a medida de coação de apresentações periódicas no órgão de polícia criminal da localidade de residência", acrescenta a PJ.

Em março, um homem de 37 anos foi detido em Ponta Delgada, pela PJ, que apreendeu, na operação, droga suficiente para mais de 64.500 doses individuais diárias, revelou aquela força policial.

