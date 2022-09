UE condena "atrocidades" e "comportamento desumano" de soldados russos em Izium

Josep Borrell lamentou que "milhares de civis já tenham sido assassinados, muitos outros torturados, perseguidos, sexualmente agredidos, sequestrados ou deslocados à força".

O Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, reconheceu a comoção do bloco comunitário com a descoberta de valas comuns em Izium e condenou as "atrocidades" e o "comportamento desumano" dos militares russos.

"A guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia deixou um rasto de sangue e destruição na Ucrânia", lamentou Borrell num comunicado em que condenou também que "milhares de civis já tenham sido assassinados, muitos outros torturados, perseguidos, sexualmente agredidos, sequestrados ou deslocados à força".

Com este comportamento, que "deve cessar de imediato" - sublinhou o representante máximo da diplomacia da UE -, os militares russos demonstram um "total desprezo" pelo direito internacional humanitário e pelas Convenções de Genebra.