Esqueleto encontrado por agricultores em praia de Alcobaça

Dado o avançado estado de decomposição do cadáver não foi possível perceber o sexo do mesmo.

As chuvas dos últimos dias deixaram a descoberto um cadáver, em avançado estado de decomposição, que foi encontrado, esta sexta-feira, por um grupo de agricultores, num terreno do caminho de acesso à praia da Pedra do Ouro, em Alcobaça.Dado o avançado estado de decomposição do esqueleto não foi possível perceber o sexo do mesmo.No local estiveram os Bombeiros de Pataias, a Polícia Marítima e a Polícia Judiciária (PJ), num total de 15 operacionais e 5 veículos.A PJ investiga agora o caso.