Homem detido ao tentar tocar no caixão da rainha Isabel II no Westminster Hall

Um homem foi detido ao tentar tocar no caixão da rainha Isabel II, que se encontra em Westemimnster Hall, em Londres, Inglaterra.Testemunhas relatam que o homem empurrou quem se encontrava na fila e correu em direção ao caixão. A situação ocorreu pelas 22h00.O local está aberto ao público, durante quatro dias, para os súbditos prestarem uma última homenagem à rainha Isabel II. As filas, com cerca de oito quilómetros, para ver o caixão da rainha chegam a 12h de espera.