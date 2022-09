A vida secreta da Rainha Isabel II: Das traições de Filipe às polémicas com a irmã e os filhos

Isabel II já não via o marido Filipe há quatro meses (este tinha andado em visita pelos países da Commonwealth), quando os dois se reencontraram em Lisboa, num episódio que viria a ficar conhecido como "a segunda lua de mel da rainha". Estávamos em fevereiro de 1957 e já se falava que a vida conjugal da monarca andava manchada por episódios de traição do marido. Filipe, dizia-se, era leal à rainha, mas infiel à mulher. À data, Isabel II tinha apenas 30 anos de idade, cinco de reinado, mas já dez de casamento. A própria embaixada tinha pedido discrição às autoridades portuguesas, porque os reis queriam primeiro "matar saudades" antes de cumprirem agenda, mas discrição foi coisa que a rainha não encontrou.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã