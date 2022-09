"Não acredito que em menos de 48h ela morreu": Conselheiro de corridas de cavalos de Isabel II sobre último encontro

John Warren diz que a monarca estava em 'excelente forma' no último encontro dos dois.

O conselheiro de corridas de cavalos da rainha Isabel II, John Warren, revelou que a monarca estava em excelente forma no último encontro entre os dois, apenas alguns dias antes da morte da rainha.O conselheiro refereiu que no último encontro Isabel II continuava a falar dos cavalos com muito amor. Os dois encontraram-se no fim de semana anterior à morte da monarca na Escócia.

"Ficamos sentados lá por horas no fim de semana a criar estratégias e a fazer planos para o futuro. Acho que a melhor coisa para mim é saber que ela estava rodeada por familiares. Ela estava num estado de espírito tão saudável e em excelente forma", disse o conselheiro citado pelo DailyMail.

Segundo Warren, ele deixou a monarca na segunda-feira à tarde e na terça um dos cavalos da rainha venceu uma corrida. "Na terça-feira à noite, ela estava em ótima, encantada por ter tido um vencedor, e falou sobre os primeiros-ministros a entrar e a sair. Mal posso acreditar que seja possível que em menos de 48 horas a rainha tenha morrido", disse.

"Por mais chocante que tenha sido, é maravilhoso saber que ela levou uma vida longa e plena até ao fim", rematou John Warren.