Carro arde por completo na Circunvalação em Gondomar. Veja as imagens

Um carro ardeu por completo esta manhã na estrada exterior da Circunvalação, em Rio Tinto, Gondomar. No veículo seguia um casal e o filho que escaparam ilesos.Ao, a condutora do veículo explicou ter ouvido "um pequeno estouro" e de imediato viu fumo sair da viatura. "A minha preocupação era afastar as pessoas do carro porque tenho o depósito cheio e tinha medo que explodisse", explicou.O alerta foi dado às 11h08 e os Bombeiros de Areosa-Rio Tinto foram acionados para o local.