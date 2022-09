Homem violentamente agredido em frente a bar em Matosinhos

Agressor, de cerca de 20 anos, foi ao carro buscar um ferro de grandes dimensões e agrediu o outro jovem.

Um homem ficou gravemente ferido, na madrugada deste sábado, após ser violentamente agredido à porta de um bar, em S. Mamede de Infesta, Matosinhos.

O desentendimento entre dois grupos terá começado dentro do bar. Saíram do estabelecimento, o agressor, de cerca de 20 anos, foi ao carro buscar um ferro de grandes dimensões e agrediu um outro jovem. A vítima ficou com um traumatismo craniano e várias lesões na cabeça e numa orelha.

"Estava a esvair-se em sangue, deitado no chão", disse uma testemunha ao CM. Foi assistido no local pelo INEM e levado para o hospital.

O agressor colocou-se em fuga.

A PSP esteve no local e investiga o caso.