Menino de 3 anos levado para o hospital após situação de pré-afogamento em praia de Viana do Castelo

Um menino de três anos foi levado para o Hospital de Viana depois de uma situação de pré-afogamento, na praia de Afife, em Viana do Castelo.Segundo apurou o, à chegada das equipas de socorro o menino já se encontrava fora de água. Depois de assistido, foi levado para o hospital de Viana do Castelo, por precaução.A criança estava acompanhada pelos pais, que repararam que a mesma estava estendida no chão e deram de imediato o alerta.No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo e o INEM.A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.O alerta foi dado às 16h37.