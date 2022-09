Mãe e filha feridas após serem agredidas com ferro por vizinha em Matosinhos

Vítimas têm 38 e 17 anos.

Duas mulheres, mãe e filha, ficaram feridas após serem agredidas com ferro, este sábado, na Travessa Ramalho Ortigão, em Perafita (Matosinhos).

O alerta para o incidente foi dado às 20h deste sábado.

As vítimas, mãe e filha, 38 e 17 anos, foram transportadas para Hospital de São João, no Porto, com ferimentos leves.

Segundo apurou o CM, o incidente ocorreu durante desacatos entres vizinhos.



As mulheres acabaram por ser agredidas com um ferro, por uma vizinha.

No socorro estiveram os Bombeiros de Matosinhos-Leça.

A GNR está a investigar o caso.