Homem usa faca de cortar pão para degolar a mulher em Alhandra

Um homem de 35 anos usou uma faca de cortar pão para degolar a companheira, de 43, no apartamento do casal em Alhandra, Vila Franca de Xira. No momento do crime estavam na casa duas crianças, uma delas filha em comum do casal. O homicida foi intercetado pela GNR e entregue à PJ, que o deteve. Maria da Conceição Sousa foi a 21ª vítima mortal em contexto de violência doméstica, este ano.