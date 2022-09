O Adeus à “avozinha querida”: Saiba quem vai estar no funeral da rainha Isabel II

Depois dos filhos, foi a vez dos netos. Pela primeira vez na História, os oito netos da rainha Isabel II juntaram-se à volta da urna da monarca, num evento que é tradicionalmente reservado aos filhos, conhecido como a Vigília dos Príncipes. Durante 15 minutos, William, Harry (em uniformes militares) e as princesas Eugenie, Beatrice, Lady Louise, e os viscondes Server, Zara Tindall e Peter Phillips (envergando luto carregado) permaneceram ao redor da urna da avó, em Westminster Hall, em silêncio, de olhos fixos no chão, enquanto a fila de milhares de cidadãos continuava a passar pelo caixão.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã