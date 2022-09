Marcelo Rebelo de Sousa está em Londres e já prestou homenagem à rainha Isabel II

Marcelo Rebelo de Sousa chegou a Londres, este domingo, e já prestou homenagem à rainha Isabel II no Westminster Hall. O presidente da República português é um dos 500 altos convidados para o funeral da monarca, que se realiza esta segunda-feira.Ao chegar ao balcão onde os representantes oficiais dos países são encaminhados pelos assistentes parlamentares, o Presidente português desceu ao nível do chão para se aproximar mais e benzeu-se ao passar junto ao caixão, perto do público e dos guardas.

O Chefe de Estado foi acompanhado pelo embaixador de Portugal em Londres, Nuno Brito, e pela chefe do Protocolo de Estado, embaixadora Clara Nunes dos Santos.Este foi o primeiro momento da agenda de Marcelo Rebelo de Sousa em Londres, que este domingo assinará ainda o livro de condolências, na Lancaster House. Às 18h00, o presidente português vai encontrar-se com o rei Carlos III, numa receção oficial no palácio de Buckingham.