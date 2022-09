Fotografias das visitas de Isabel II ao Porto exibidas na fachada principal da Câmara Municipal

Imagens dizem respeito às duas visitas oficiais que Isabel II realizou à cidade do Porto.

A Câmara Municipal do Porto prestou, na tarde deste domingo, uma homenagem à rainha Isabel II com a exibição de duas imagens da monarca projetadas no edifício da Câmara.



As imagens dizem respeito às duas visitas oficiais que Isabel II realizou à cidade do Porto, em 1957 e 1985. As telas podem ser vistas da Avenida dos Aliados até dia 20 de setembro, cumprindo os três dias de luto nacional pela morte da monarca, que reinou durante 70 anos.

Em comunicado, a autarquia refere que a rainha visitou a invicta, com o príncipe Filipe, a 21 de fevereiro de 1957 e 29 de março de 1985. As fotografias são do Arquivo Municipal do Porto e foram escolhidas para prestar tributo à especial relação entre o Porto e o Reino Unido, durante um dos reinados mais longos da história.