Homem de 45 anos morre na praia da Saúde em Almada

Alerta para o incidente foi dado às 13h30 deste domingo.

Um homem de 45 anos morreu, na tarde deste domingo, depois de ter entrado em paragem cardiorrespiratório, ao entrar na água, na praia da Saúde, no concelho de Almada.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) informou que o alerta para o incidente foi recebido pelas 13h30 deste domingo e que "foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação, do INEM e elementos dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas".

A AMN referiu que o homem, de 45 anos, foi retirada da água, pelos nadadores-salvadores, ainda com vida, mas estrou em paragem cardiorrespiratória na chegada ao areal. "Os nadadores-salvadores assistiram prontamente a vítima, tendo iniciado as manobras de reanimação até à chegada dos elementos do INEM. Após várias tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do INEM".



O corpo foi transportado para a morgue do Hospital Garcia da Orta, informa a nota.