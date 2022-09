Olena Zelenska recebida por Kate Middleton na chegada a Buckingham. Mulher de Zelensky agradece apoio britânico

Primeira dama da Ucrânia vai representar o país na abadia de Westminster, para o funeral de Isabel II.

A princesa de Gales, Kate Middleton, conheceu a primeira dama da Ucrânia, Olena Zelenska, este domingo, no Palácio de Buckingham, um dia antes do funeral da Rainha Isabel II.Olena Zelenska vai representar a Ucrânia, na ausência do marido, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, na próxima segunda-feira, na abadia de Westminster, onde dezenas de líderes mundiais se vão juntar ao Rei Carlos III e ao resto da família Real britânica para o funeral de Isabel II.Segundo a Reuters, a presença da primeira-dama ucraniana representa a gratidão do país pelo apoio que o Reino Unido tem dado à Ucrânia desde o início da guerra.A ausência de Volodymyr Zelensky, no funeral da monarca, deve-se ao facto de este ter de comparecer, para um discurso virtual, na Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque.Kate Middleton e o marido, o príncipe William, receberam os títulos de Princesa e Príncipe de Gales, após a ascensão do rei Carlos, pai de William, ao trono, há 10 dias.