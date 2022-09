Homem ferido em despiste em Santa Maria da Feira

Vítima ficou encarcerada.

Um homem sofreu ferimentos ligeiros, este domingo, na sequência de um aparatoso despiste do carro em que seguia, em Santa Maria da Feira.O alerta foi dado, para os bombeiros da Arrifana, para um acidente rodoviário, na rua Terras Santa Maria, em Arrifana.A vítima ficou encarcerada e foi necessário acionar uma equipa de desencarceramento para que fosse retirada dos destroços do acidente.A vítima foi levada, pelos bombeiros da Arrifana, para o hospital da Feira.A GNR foi acionada e investiga as causas do acidente.