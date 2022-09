Funeral da rainha Isabel II realiza-se hoje. Conheça os pormenores

Monarca, que morreu aos 96 anos, esteve desde quarta-feira em câmara ardente em Westminster Hall.

, no final do serviço religioso, pelas 11h55, serão observados dois minutos de silêncio em todo o país, após os quais será cantado o hino nacional, "God Save the King" ("Deus salve o Rei").



Após o funeral, o caixão é levado até ao Arco de Wellington, em Hyde Park, antes de seguir para a Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. O caixão surge envolto pelo estandarte real e é adornado com a coroa, orbe, ceptro e uma coroa de flores. É transportado por oito soldados dos Guardas Granadeiros.



Isabel II será sepultada na capela memorial do Rei Jorge VI, onde jazem os pais e a irmã da rainha. O caixão do marido, o príncipe Filipe, que morreu em abril de 2021, juntar-se-á ao da rainha.