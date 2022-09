Erros de português tramam juiz de Leiria

O Tribunal da Relação de Coimbra anulou a decisão que condenava a penas de prisão uma advogada e um empresário da Marinha Grande por vários crimes, num acórdão em que faz duras críticas aos juízes do Tribunal de Leiria que julgaram o caso e aponta lacunas, vícios e erros. O coletivo de juízes de Leiria terá de "reescrever o acórdão colmatando as omissões detetadas" e "aproveitará para perfectibilizar de forma mais escorreita o texto, limpando-o das suas excrescências" e ordenando "a correção dos erros de escrita encontrados".Saiba mais no Correio da Manhã