Carteirista apanhado em flagrante a roubar carteira com mais de 200€ em Braga

Ladrão com antecedentes foi libertado.

Um carteirista cadastrado com cerca de 50 anos foi detido este domingo, pela GNR de Vila Verde, no momento em que furtava uma carteira durante as festas do Alívio, em Vila Verde, Braga.Os militares da GNR de Vila Verde recuperaram a carteira que além de documentos, tinha 210 euros em dinheiro, foi entregue ao proprietário.O ladrão, da zona do Porto, foi libertado e está notificado para se apresentar hoje a tarde em tribunal. Tem antecedentes pelo mesmo crime.