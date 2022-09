"Recordando a nossa rainha": Família real partilha vídeo com momentos marcantes da vida de Isabel II

A família real birtânica divulgou, esta segunda-feira de manhã, na rede social Twitter, um timelapse a lembrar a vida da rainha Isabel II."Recordando a Nossa Rainha. Hoje, as pessoas do Reino Unido, da Commonwealth e de todo o mundo prestarão homenagem à vida extraordinária e ao reinado de Sua Majestade, a Rainha", pode ler-se na publicação. O vídeo, com 1.47 minutos, mostra alguns dos principais momentos da vida privada e pública de Isabel II, do nascimento ao casamento, passando pela coroação, nascimentos dos filhos ou momentos de lazer.



Today people from across the UK, Commonwealth and around the world will pay tribute to the extraordinary life and reign of Her Majesty The Queen. pic.twitter.com/yuFxoo6Gdu