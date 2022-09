Furacão 'Fiona' corta eletricidade na República Dominicana

Embora as autoridades tenham dito que parte da energia da ilha foi restaurada, a restante vai demorar dias a ser reconectada, de acordo com a operadora da rede da ilha, Luma Energy, citada pela BBC.



Além da interrupção completa dq energia para os 3,3 milhões de pessoas que vivem na ilha, alguns centros de saúde que funcionam com geradores foram afetados pela interrupção. Os sistemas elétricos do complexo médico-hospitalar de San Juan já foram restabelecidos.