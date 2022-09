Preço do pão subiu 15% em Portugal, revela Eurostat

Aumento acontece em consequência da ofensiva russa na Ucrânia, que perturbou os mercados globais.

O preço do pão estava, em agosto, 18% mais alto do que no mesmo mês de 2021 na União Europeia (UE), divulga esta segunda-feira o Eurostat, em consequência da ofensiva russa na Ucrânia, que perturbou os mercados globais.

De acordo com o serviço estatístico da UE, o aumento do preço do pão tem acelerado desde março, chegando a um pico de 18% em agosto, na UE.

Em Portugal, o preço do pão aumentou 15,0% entre agosto de 2021 e agosto de 2022.