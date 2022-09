Marcelo paga 6753 euros por segurança em férias

Presidência pagou refeições e estadia dos elementos do corpo de segurança pessoal.

Este ano Marcelo Rebelo de Sousa escolheu Tavira e a beleza da Ria Formosa para passar as férias de verão. Tal como manda o protocolo, quatro elementos do seu corpo de segurança pessoal acompanharam o Chefe do Estado que desta vez ficou instalado no hotel Vila Galé Albacora.Saiba mais no Correio da Manhã