Justiça investiga militares do curso de Comandos hospitalizados

O Ministério Público abriu um inquérito-crime ao caso dos dois instruendos do curso de Comandos que foram hospitalizados após terem entrado paragens cardiorrespiratórias ao terceiro dia do curso, no dia 7, no quartel da Carregueira, em Sintra."Confirma-se a existência de inquérito. O mesmo corre termos no DIAP de Lisboa", adiantou aofonte oficial da Procuradoria Geral da República.Um desses dois militares teve de ser submetido, no dia 10, a um transplante de fígado, encontrando-se em "boa recuperação" no Hospital de Curry Cabral, tem atualizado o Exército.Quatro outros militares foram assistidos no Hospital das Forças Armadas e tiveram alta. Também o segundo militar internado por paragem cardiorrespiratória teve já alta hospitalar.O Exército também abriu um processo de averiguações urgente e uma inspeção extraordinária. O 138.º curso de Comandos, que tinha mais 44 instruendos, foi suspenso.