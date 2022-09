Post Malone cai durante atuação e lesiona-se

O cantor Post Malone sofreu uma queda, este sábado, enquanto cantava "

" num concerto na cidade de St Louis, nos EUA.



Circles

O momento foi captado em vídeo e divulgado nas redes sociais, motivando rumores de que teria partido três costelas.

Any comments or opinions, outside of the obvious, are not valid.



To come back from this for his fans is all that Austin wanted.



Post Malone is built different. pic.twitter.com/iislMGqjj5