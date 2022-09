Hóspedes despejados e apelos para não andar de bicicleta: As medidas insólitas adotadas no dia do funeral de Isabel II

Londres parou para as cerimónias fúnebres da rainha Isabel II.

O funeral de Isabel II realizou-se, esta segunda-feira, na Abadia de Westminster, em Londres e várias empresas britânicas adotaram algumas medidas insólitas "por respeito" à monarca.

As cadeias de supermercados vão estar encerradas, bem como as escolas e a bolsa de valores de Londres.





No entanto, algumas das medidas adotadas geraram uma onda de contestação nas redes sociais.

Por exemplo, a empresa Center Parcs anunciou que os seus resorts iam encerrar, esta segunda-feira, e que os hóspedes teriam de abandonar os hotéis onde estavam alojados.



A empresa foi acusada de arruinar as férias de centenas de famílias e após receber muitas reclamações acabou por recuar na decisão e assegurou que os hóspedes podiam permanecer no hotel, mas aqueles que estavam agendados para entrar, na segunda-feira, teriam de atrasar a chegada por um dia.

Outra iniciativa que não foi recebida com bons olhos foi a da British Cycling, federação de ciclismo do Reino Unido.

No âmbito das cerimónias fúnebres da monarca, a federação apelou aos britânicos para que não andassem de bicicleta no dia do funeral. Depois de várias críticas, também a British Cycling mudou de postura e pediu antes aos britânicos que não participassem em eventos desportivos por respeito a Isabel II.

Também a cidade de Norwish, no Reino Unido, protagonizou um momento insólito. Os ciclistas foram alertados com a seguinte mensagem:



"Aviso antecipado. Período de luto real. Este estacionamento de bicicletas estará encerrado desde sexta-feira, 9 de setembro, até quarta-feira, 23 de setembro. Se deixar a sua bicleta neste período pode ser rebocada".



Because of the royal period of mourning, you can’t lock your bike to a cycle rack in Norwich. pic.twitter.com/QuFYmUizLj

— Jeremy Hutchinson (@Themightyhutch) September 11, 2022

A autarquia garantiu que a medida se prendia com o facto de aquele local estar perto de uma zona de tributo onde as pessoas podiam deixar flores.



Quanto aos voos, o aeroporto de Heathrow, em Londres, pode sofrer alguns constrangimentos.

Esta segunda-feira milhares de britânicos dizem o último adeus à rainha Isabel II.