Levantada interdição a banhos na praia da Zambujeira do Mar em Odemira

Parâmetros já estão dentro dos valores de referência.

A interdição a banhos na praia da Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira (Beja), foi esta segunda-feira levantada após resultados normais das análises efetuadas à água, revelou o comandante da Capitania do Porto de Sines, Rui Filipe.

"Na contra-análise que a Agência Portuguesa do Ambiente [APA] fez, na sexta-feira, cujos resultados foram obtidos hoje, verifica-se que os parâmetros estão dentro dos valores de referência, sendo levantada a interdição", explicou à agência Lusa o responsável.

De acordo com o comandante da Capitania do Porto de Sines, apesar de os resultados das análises permitirem "a ida a banhos em total segurança", a bandeira verde não voltou a ser hasteada porque a época balnear "terminou este domingo" naquela praia.

"A época balnear terminou e, neste momento, já não existe posto de praia onde possam ser içadas as bandeiras que recomendam ou não a ida a banhos", adiantou.

Por isso, aconselhou o "máximo cuidado" e "a adoção de comportamentos prudentes" a todos os banhistas que continuam a frequentar aquela zona balnear, uma vez que "já não se encontra sob vigilância dos nadadores-salvadores".

A praia da Zambujeira do Mar foi interditada a banhos, na sexta-feira, depois de análises à qualidade da água feitas pela APA revelarem "valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, encontrando-se a água imprópria para banhos", informou na altura a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

A APA desaconselhou, então, a ida a banhos e a AMN deu instruções, nessa sexta-feira, para que fosse hasteada a bandeira vermelha e colocados os avisos nos acessos à praia a alertar "sobre a interdição da ida a banhos".