Aranha vista em cima do caixão da rainha Isabel II dá que falar nas redes sociais

Animal foi visto a percorrer um cartão colocado junto à coroa de flores.

Uma aranha tornou-se, na manhã desta segunda-feira, um dos assuntos mais comentados na rede social Twitter depois de ter sido vista a rastejar sobre o caixão da rainha Isabel II. Os milhões de pessoas que estão a acompanhar o funeral da monarca através das redes sociais não deixaram escapar o pormenor.

bro there’s a spider running across the card on the queen’s coffin pic.twitter.com/VHRmk4pGNd — elly (@returningsoul) September 19, 2022

No momento em que o caixão da rainha entrou na Abadia de Westminster, o aracnídeo foi visto a percorrer um bilhete colocado sobre flores, ao lado da coroa. Rapidamente as imagens começaram a ser partilhadas, gerando muitos comentários.

"Alguém mais notou a pequena aranha a rastejar no arranjo floral do caixão da rainha?", comentou um dos internautas. Outros descreveram o inseto como sendo a "aranha mais sortuda do mundo".