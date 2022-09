Homem filma-se a espancar a namorada e vídeo torna-se viral nas redes sociais

O homem que se filmou a espancar a namorada num apartamento no Entroncamento, vídeo que se tornou viral nas redes sociais, vai começar a responder no Tribunal de Santarém por 16 crimes. O Ministério Público acusa-o de um crime de violência doméstica, 10 de dano, um de gravação ilícita, um de maus-tratos a animais de companhia e três de violação de domicílio e perturbação da vida privada.Leia a notícia completa no Correio da Manhã