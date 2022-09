Bolsonaro critica tribunal que devolveu direitos políticos a Lula da Silva

Presidente falava à saída da residência oficial do embaixador brasileiro em Londres.

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, criticou esta segunda-feira o Supremo Tribunal Federal (STF), que devolveu os direitos políticos do seu rival Luiz Inácio Lula da Silva em 2021, quando anulou duas condenações por corrupção ao ex-Presidente.

"O julgamento será por ações e omissões. Qualquer um que trabalhou contra seus semelhantes, ou que se absteve de ajudar quando podia, de acordo com as escrituras, para os crentes, terá o seu veredito. E não haverá pessoas como alguns do Supremo - vão dizer que estou criticando o STF - para absolver uma pessoa e torná-la elegível", disse Bolsonaro, numa clara alusão a Lula da Silva, o seu principal adversário nas eleições brasileiras.

O Presidente falava à saída da residência oficial do embaixador brasileiro em Londres, para onde viajou com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, para assistir ao funeral de Estado da rainha Isabel II na abadia de Westminster.