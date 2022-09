Luna, a pantera que foi criada com a cuidadora e uma Rottweiler

Luna, uma pantera negra que nasceu em cativeiro em 2020, começou a ter problemas de saúde quando para foi para um novo jardim zoológico na Sibéria, na Russia, foi impedida de mamar pela progenitora. Tinha apenas oito dias de vida.Quando se aperceberam da gravidade do estado de saúde de Luna, os cuidadores entraram em contacto com Victoria, uma especialista em felinos com vários anos de experiência em resgatar e reabilitar estes animais, revelou a Siberian Times.Victoria começou por visitar o jardim zoológico frequentemente para cuidar da pantera mas, após perceber que os cuidados que eram necessários cuidados permanentes, decidiu levar Luna para a sua própria casa. "Estavam a pensar em vendê-la e havia uma grande possibilidade de ela não receber os cuidados que precisava na altura", explicou a especialista no Instagram.

No entanto, os receios da cuidadora caíam principalmente sobre a reação de Venza, a sua cadela Rottweiler. Inicialmente, cada uma tinha o seu espaço e não se cruzavam mas, mais tarde, Victoria decidiu apresentá-las e começou uma bonita amizade. "Venza pensou que Luna fosse filha sua. Assim que a viu, começou a lamber o seu pelo. Elas uniram-se instantaneamente", contou a especialista.



A pantera Luna e a Rottweiler Venza vivem agora juntas, num grande terreno para o qual Victoria se mudou para que ambas tenham todas as condições necessárias. Na conta da pantera criada no Instagram pela especialisa, que conta com mais de dois milhões de seguidores, podem ver-se os momentos que as duas partilham.

"Luna é uma das muitas felinas que já passaram por mim e que, no momento, tem um temperamento bastante calmo, mas não sei o que vai acontecer a seguir", explica Victoria, acrescentando que se for necessário, tem "amigos proprietários de jardins zoológicos excelentes, que estão preparados para levá-la a qualquer minuto".



Luna tem já dois anos e agora está feliz com Victoria e Venza. "Luna é mais do que um animal de estimação resgatado, ela é a parte do meu coração", concluiu a cuidadora.