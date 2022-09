Sismo de magnitude 5.8 atinge o México. É o quarto abalo desde ontem

Há já uma morte originada pela queda de um muro, numa loja, depois de um sismo na segunda-feira.

Terramoto de 7,4 no México acontece minutos após simulacro nacional de sismo

Um sismo de magnitude 5.8 na escala Richter ocorreu esta terça-feira na região de Michoacan, no México. É já o quarto desde ontem.De acordo com o Centro Sismológico Mediterrânico Europeu (EMSC), citado pela Reuters, o tremor de terra estava a uma profundidade de 93 km.O presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador, avançou esta terça-feira uma morte originada pela queda de um muro, numa loja, depois de um sismo de magnitude 7,4 na escala Richter ter ocorrido esta segunda-feira.As autoridades deram ainda conta de danos em dois hospitais, em Michoacan, perto do local do epicentro.



O epicentro foi localizado 37 quilómetros a sudeste de Aquila, perto da fronteira entre os estados de Colima e Michoacan, e a uma profundidade de 15,1 quilómetros.



Foi entretanto emitido um alerta de tsunami junto à costa de Michoacan, com possibilidade das ondas subirem entre um e três metros acima do nível médio da água do mar.