Homem de 71 anos arrecada 10 mil euros a roubar em transportes públicos

Um homem de 71 anos foi detido na segunda-feira passada, por ser suspeito da prática de 10 furtos qualificados, cometidos nos autocarros, elétricos e comboios, por todo território nacional. Desde junho, o suspeito arrecadou 10 mil euros em roubos.De acordo com o comunicado da PSP divulgado esta terça-feira, o suspeito selecionava as vítimas, que passeavam e viajavam descontraidamente nos transportes de Lisboa e do Porto, seguindo-as e de seguida furtando-lhes os pertences."O detido fazia-se valer da sua idade avançada e da sua dupla nacionalidade para passar despercebido entre as vítimas e deslocar-se confortavelmente entre os países da Europa para praticar furtos (com referências criminais homólogas em vários países)", lê-se na nota.Na busca domiciliária ao quarto da pensão onde o suspeito pernoitava, foram ainda apreendidos 1490 euros, dois telemóveis que tinham sido furtados (um deles na Comarca do Porto, no Metro) e foram restituídos aos seus proprietários, artigos em ouro no valor de 4500 euros, comprados com cartões bancários furtados às vítimas.O investigação começou em julho e, com o decorrer das diligências, as autoridades perceberam que o homem já tinha sido investigado em 2019, pelo mesmo tipo de crime pelos quais foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão suspensos por igual período. Tinha sido detido na cidade Porto por crimes de igual natureza.O Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem o detido foi presente para primeiro interrogatório, decretou que ficasse a aguardar julgamento em Prisão Preventiva.