Homem corta pescoço à namorada com garrafa partida na via pública em Odivelas

Uma mulher de 38 anos foi morta pelo namorado, de 36, com um golpe profundo no pescoço feito com uma garrafa partida, no centro de Odivelas. O agressor foi denunciado por testemunhas e intercetado pela PSP ainda coberto com o sangue da vítima. O crime, cometido ao final da noite de domingo, provocou a 22ª vítima mortal de violência doméstica em 2022, já mais que as 18 de todo o ano passado.