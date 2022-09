PJ detém suspeito de matar e ocultar cadáveres de desaparecidos na ilha do Pico, nos Açores

Vítimas dedicavam-se à prospeção de terrenos para negócio e estavam desaparecidos desde 10 de setembro.

A Polícia Judiciária deteve um homem de 60 anos, de nacionalidade alemã, esta terça-feira, por matar e ocultar cadáveres dos dois amigos, de 65 e 74 anos, que estava desaparecidos há mais de uma semana na ilha do Pico, nos Açores.O suspeito está acusado de homicídio, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. Segundo apurou o, há suspeitas dos dois homens terem sido mortos a tiro. As buscas pelos corpos do homem prosseguem em terra e no mar. As autoridades investigam as possibilidades dos corpos terem sido atirados ao mar ou enterrados.

Durante as buscas domiciliárias à casa dos suspeito foram apreendidas duas armas de fogo legalizadas, para além de diversas armas em situação irregular, nomeadamente, um "boxer" com lâmina acoplada, diversos punhais e um silenciador, compatível com arma de fogo.

Após ter sido presente às autoridades judiciárias competentes, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Os dois homens mortos dedicavam-se à prospeção de terrenos para negócio e estavam desaparecidos desde 10 de setembro.

O CM sabe que os dois amigos se encontraram, junto à casa de um deles, por volta da hora de almoço de 10 de setembro. Tinham a intenção de se deslocarem até à zona do Campo Raso, na freguesia da Candelária, concelho da Madalena, na costa Ocidental do Pico. Ambos andariam interessados num terreno que existe para venda na zona. Deslocaram-se no carro de um deles.

A viatura foi estacionada nas imediações do terreno pretendido pelos amigos. Foram familiares dos dois homens que deram o alerta, ao final do mesmo dia, para as forças de segurança.