Vacinas adaptadas à variante Ómicron já estão em Portugal

A vacina desenvolvida para combater as linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron do SARS-CoV-2, responsáveis pela quase totalidade de casos de Covid-19, já está em Portugal.Até ao final do mês, Portugal deverá receber um total de um milhão de doses da vacina da Pfizer, que recebeu ‘luz verde’ da Agência Europeia do Medicamento na semana passada.

Segundo o Infarmed, o País deve receber mais doses nos próximos meses. Desde o início da pandemia houve 5 461 888 casos de Covid-19 e morreram 24 966 pessoas em Portugal devido à doença.