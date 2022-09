Bolsa de Moscovo cai 9,4% após discurso de Putin

Investidores receiam que sanções se intensifiquem e presidente russo feche torneira do gás à União Europeia.

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu que está em guerra com a Ucrânia e anunciou uma mobilização parcial. O objetivo? Tentar consolidar as posições em Donbas. O discurso provocou "turbulência" total na bolsa de valores do país. Em Moscovo, o MOEX caiu 9,4%.O rublo também se ressentiu e caiu pouco mais de 1% em relação ao dólar e está, agora, a ser comercializado a 61,2.Com este discurso, Putin está a tentar responder ao avanço das tropas ucranianas, mas a probabilidade do conflito se agravar não agrada aos investidores, que temem que o presidente russo possa fechar o gás à União Europeia.