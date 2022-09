Governo quer combater violência no desporto

"Neste momento, está a ser revisto um pacote legislativo de combate à violência no desporto", revela Ana Catarina Mendes.

O Governo está a preparar alterações ao pacote legislativo de combate à violência no desporto, devido aos recentes casos que envolveram crianças, em Famalicão e no Estoril.

Anúncio foi feito, esta quarta-feira, pela ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, durante audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.





Questionada pela deputada do PSD Paula Cardoso sobre os episódios ocorridos nos jogos de futebol em Famalicão e no Estoril, a ministra revelou que "Temos estado atentos a estes fenómenos, mas infelizmente não conseguimos evitar todos. Neste momento, está a ser revisto um pacote legislativo de combate à violência no desporto".Ana Catarina Mendes não avançou com mais pormenores, sobre a nova legislação a ser apresentada na Assembleia da República (AR). A deputada socialista disse, apenas, que será "o mais breve possível e que o assunto, ainda, não foi debatido na AR devido à preparação da proposta do Orçamento de Estado para 2023".