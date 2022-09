Menina de quatro anos gravemente ferida após ser atropelada por carro

Alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de Oliveira do Bairro

Uma menina, de 4 anos, sofreu ferimentos graves, esta tarde de quarta-feira, em Oliveira do Bairro, depois de ser atropelada por um carro.O alerta foi dado, cerca das 17h30, para os bombeiros de Oliveira do Bairro, para um atropelamento na rua dos Colégios.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Oliveira do Bairro, acompanhada pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro, para o hospital pediátrico de Coimbra.