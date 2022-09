Biden ataca "ameaças irresponsáveis de utilização de armas nucleares" de Putin

Na ONU, o presidente norte-americano defendeu ainda que as Nações Unidas devem ser "mais inclusivas"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou, esta quarta-feira, a Rússia de violar os princípios fundamentais da adesão às Nações Unidas ao invadir a Ucrânia.De acordo com a Reuters, Biden acrescentou ainda, no discurso feito na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, "que Moscovo fez ameaças irresponsáveis de utilização de armas nucleares" e "criticou o Presidente russo Vladimir Putin por ter iniciado uma guerra, não provocada, em que cerca de 40 membros das Nações Unidas estão a ajudar a Ucrânia a lutar com financiamento e armas".Biden considera que o Kremlin desrespeitou os princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas por ter invadido o país vizinho, estando na qualidade de membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.Em resposta às declarações de Putin, o presidente norte-americano "disse que ninguém tinha ameaçado a Rússia, apesar das suas afirmações em contrário, e que apenas a Rússia tinha procurado o conflito", prometendo continuar a apoiar a Ucrânia.A agência noticiosa Reuters também avançou que a Casa Branca anunciou uma ajuda financeira de 2,9 mil milhões de dólares para o combate da insegurança alimentar global. A esse propósito as Nações Unidas responsabilizam o conflito na Ucrânia pela situação de 'fome aguda' em que se encontram 47 milhões de pessoas.O Presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu ainda que as Nações Unidas devem ser "mais inclusivas" e apoiou o aumento de membros permanente e não permanentes no Conselho de Segurança.

"Deve haver mais lugares para países que pretendem ter assento no Conselho de Segurança. E isso inclui países de África, da América Latina e do Caribe", disse Biden, durante a sua intervenção na Assembleia Geral da ONU, que decorre desde terça-feira em Nova Iorque.

O Presidente norte-americano disse que as Nações Unidas devem ser mais inclusivas, para permitir ouvir as "vozes dos países mais pequenos, assim como ouve as dos maiores", mostrando-se disponível para "este trabalho vital" dentro da organização, alargando o número de membros permanentes (neste momento são cinco) e de membros não permantes (neste momento são 10).